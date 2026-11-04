В национальном парке Тай в Кот-д’Ивуаре исследователи сфотографировали ярко окрашенную птицу вида Lobotos lobatus, известную на английском как Ghana cuckooshrike. В последний раз этот вид был научно задокументирован в 2013 году в лесу Атева в Гане, сообщает Mongabay.

Фотография для идентификации

Снимок сделала полевой исследователь International Bird Conservation Partnership Стефани Бартлетт. Ее коллега Паулу Дитцель сообщал ей о перемещениях птицы в лесу. Бартлетт отметила, что сначала получила фотографию, пригодную для идентификации, и лишь затем увидела саму птицу.

На снимке видна небольшая птица с оранжевым туловищем, черными и желтыми крыльями. Исследователи работали в рамках многомесячных обследований птиц с участием команды западноафриканских специалистов.

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Ареал под угрозой

Орнитологи считают, что ареал Lobotos lobatus простирается от Гвинеи до Ганы в пределах Верхнегвинейского тропического леса. Предполагаемые места обитания вида сократились из-за лесозаготовок и сельского хозяйства, оставив изолированные лесные участки.

Вид внесли на платформу Search for Lost Birds, которая фиксирует птиц, не документировавшихся научно более 10 лет. При отсутствии верифицированных наблюдений у исследователей не было достаточных данных о численности и природоохранном статусе птицы. Ученые также подчеркнули, что национальному парку Тай, центру биоразнообразия, угрожают кустарная добыча золота и незаконная охота.

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