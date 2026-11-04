W Parku Narodowym Taï w Wybrzeżu Kości Słoniowej badacze sfotografowali jaskrawo ubarwionego ptaka z gatunku Lobotos lobatus, znanego po angielsku jako Ghana cuckooshrike. Gatunek ten ostatnio udokumentowano naukowo w 2013 roku w lesie Atewa w Ghanie, podaje Mongabay.

Zdjęcie do identyfikacji

Zdjęcie wykonała badaczka terenowa International Bird Conservation Partnership Stephanie Bartlett. Jej kolega Paulo Dietzel informował ją o przemieszczaniu się ptaka w lesie. Bartlett zaznaczyła, że najpierw uzyskała fotografię nadającą się do identyfikacji, a dopiero potem zobaczyła samego ptaka.

Na zdjęciu widać niewielkiego ptaka o pomarańczowym tułowiu oraz czarnych i żółtych skrzydłach. Badacze pracowali w ramach wielomiesięcznych badań ptaków z udziałem zespołu zachodnioafrykańskich specjalistów.

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Siedlisko zagrożone

Ornitolodzy uważają, że zasięg Lobotos lobatus rozciąga się od Gwinei po Ghanę w obrębie górnogwinejskiego lasu tropikalnego. Prawdopodobne siedliska tego gatunku skurczyły się wskutek wyrębu lasów i rolnictwa, pozostawiając odizolowane fragmenty lasu.

Gatunek wpisano na platformę Search for Lost Birds, która rejestruje ptaki niedokumentowane naukowo od ponad 10 lat. Wobec braku zweryfikowanych obserwacji badacze nie dysponowali wystarczającymi danymi o liczebności i stanie ochrony ptaka. Naukowcy podkreślili również, że Parkowi Narodowemu Taï, ostoi bioróżnorodności, zagrażają rzemieślnicze wydobycie złota i nielegalne polowania.

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