研究人员在科特迪瓦塔伊国家公园拍摄到一只色彩鲜艳的Lobotos lobatus鸟类，其英文名称为Ghana cuckooshrike。据Mongabay报道，该物种上一次被科学记录是在2013年，地点为加纳的阿特瓦森林。

用于鉴定的照片

这张照片由国际鸟类保护伙伴关系组织的野外研究员斯蒂芬妮·巴特利特拍摄。她的同事保罗·迪策尔向她报告了这只鸟在森林中的活动情况。巴特利特表示，她先拍到了一张可用于鉴定的照片，之后才亲眼看到了这只鸟。

照片显示，这是一只小型鸟类，身体呈橙色，翅膀为黑色和黄色。研究人员正在开展为期数月的鸟类调查，参与者包括一支西非专家团队。

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栖息地面临威胁

鸟类学家认为，Lobotos lobatus的分布范围位于上几内亚热带雨林内，从几内亚延伸至加纳。由于伐木和农业，该物种可能的栖息地已经缩减，只剩下彼此孤立的森林区域。

该物种被列入Search for Lost Birds平台，该平台记录超过10年未被科学记录的鸟类。由于缺乏经过验证的观测记录，研究人员没有足够的数据了解该鸟的种群数量和保护状况。科学家还强调，作为生物多样性中心的塔伊国家公园正受到手工采金和非法狩猎的威胁。

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