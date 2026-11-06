柬埔寨在实施九年禁令后恢复通过海路向新加坡出口天然沙：2026年6月至9月，该国出口了69.4万吨，价值347万美元。Mongabay报道，并援引柬埔寨国际贸易统计数据。

开采作业在戈公省的特拉边朗河进行，距离渔村戈斯拉劳上游约10公里。省级当局表示，已授权Catalyst Marine and Resources公司开采沙子并出口至新加坡。该媒体记者记录到沙子被装上驳船，并在海上转运至驶往新加坡大士港的Swan号和PVT Coral号船只。

渔民抱怨失去作业通道

戈斯拉劳约有300个家庭依靠捕捞螃蟹、鱼类和贝类维生，当地居民表示，这些作业已使他们更难进入渔场。报道中名为Rithy的一名渔民称，由于担心渔网受损，他无法进入河流的一部分区域；自开采开始后，他的捕获量也有所下降。

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渔民还对疏浚作业对渔业的长期影响表示担忧。一名居民报告称水面上出现油污。一名在柬埔寨工作的环保人士认为，这些作业可能破坏海草床和沙质河床，它们是水生物种的栖息地和繁殖地；该人士希望保持匿名。

对保护区的风险

特拉边朗河流经豆蔻山脉的四个保护区，而戈卡皮克《拉姆萨尔公约》湿地的边界位于开采地点下游3公里处。据Mongabay采访的一名环保人士称，河口栖息着包括伊洛瓦底江豚、印太宽吻海豚、渔猫和毛鼻水獭在内的物种。2023年的一项研究记录到当地水域有70多种鱼类，相关红树林中有700多种独特物种。

2017年，柬埔寨政府在河口进行大规模疏浚后禁止沙子贸易。柬埔寨和新加坡的相关部门，以及Catalyst Marine and Resources的代表，均未回应Mongabay关于当前作业的问询。该媒体无法获得新加坡在同一时期从柬埔寨进口沙子的统计数据。

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