Kambodża wznowiła morski eksport naturalnego piasku do Singapuru po dziewięcioletnim zakazie: od czerwca do września 2026 roku kraj wysłał 694 tysiące ton o wartości 3,47 mln dolarów. Informuje o tym Mongabay, powołując się na kambodżańskie statystyki handlu międzynarodowego.

Wydobycie prowadzone jest na rzece Trapeang Rung w prowincji Koh Kong, około 10 km w górę rzeki od rybackiej wioski Koh Sralau. Władze prowincji oświadczyły, że zezwoliły firmie Catalyst Marine and Resources na wydobywanie piasku na eksport do Singapuru. Dziennikarze portalu udokumentowali załadunek piasku na barki oraz jego przeładunek na morzu na statki Swan i PVT Coral, które płynęły do portu Tuas w Singapurze.

Rybacy skarżą się na utratę dostępu

Mieszkańcy Koh Sralau, gdzie około 300 rodzin utrzymuje się z połowu krabów, ryb i mięczaków, twierdzą, że prace już utrudniły im dostęp do łowisk. Rybak nazwany w materiale Rithy powiedział, że nie może dotrzeć do części rzeki z powodu ryzyka uszkodzenia sieci, a jego połowy spadły od czasu rozpoczęcia wydobycia.

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Rybacy wyrażają także obawy dotyczące długoterminowego wpływu pogłębiania dna na ich działalność. Jeden z mieszkańców poinformował o plamach ropy na wodzie. Ekolog pracujący w Kambodży, który chciał pozostać anonimowy, uważa, że prace mogą uszkodzić łąki trawy morskiej i piaszczyste dno, stanowiące siedlisko i miejsce rozmnażania gatunków wodnych.

Zagrożenia dla obszarów chronionych

Rzeka Trapeang Rung przepływa przez cztery obszary chronione w Górach Kardamonowych, a granica obszaru Ramsar Koh Kapik znajduje się 3 km poniżej miejsca wydobycia. Według przyrodnika, z którym rozmawiał Mongabay, w estuarium żyją między innymi delfin irrawadyjski, delfin butlonosy indopacyficzny, kot rybacki i wydra włosatonosa. Badanie z 2023 roku odnotowało w lokalnych wodach ponad 70 gatunków ryb, a w powiązanych lasach namorzynowych — ponad 700 unikalnych gatunków.

W 2017 roku rząd Kambodży zakazał handlu piaskiem po masowym pogłębianiu dna w estuariach. Ministerstwa Kambodży i Singapuru, a także przedstawiciele Catalyst Marine and Resources, nie odpowiedzieli na zapytania Mongabay dotyczące obecnych operacji. Singapurskie statystyki importu piasku z Kambodży za ten sam okres były dla portalu niedostępne.

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