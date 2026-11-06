Камбоджа возобновила экспорт природного песка морем в Сингапур после девятилетнего запрета: с июня по сентябрь 2026 года страна отправила 694 тысячи тонн стоимостью 3,47 млн долларов. Об этом сообщает Mongabay со ссылкой на камбоджийскую статистику международной торговли.

Добыча ведется на реке Трапеанг-Рунг в провинции Кохконг, примерно в 10 км выше по течению от рыбацкой деревни Кох-Сралао. Провинциальные власти заявляли, что дали компании Catalyst Marine and Resources разрешение добывать песок для экспорта в Сингапур. Журналисты издания зафиксировали загрузку песка на баржи и его перевалку в море на суда Swan и PVT Coral, направлявшиеся в порт Туас в Сингапуре.

Рыбаки жалуются на потерю доступа

Жители Кох-Сралао, где около 300 семей зависят от вылова крабов, рыбы и моллюсков, говорят, что работы уже усложнили им доступ к рыболовным угодьям. Рыбак, названный в материале Рити, заявил, что не может попасть в часть реки из-за риска повреждения сетей, а его улов снизился после начала добычи.

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Рыбаки также выражают опасения относительно долгосрочного влияния дноуглубительных работ на промысел. Один из жителей сообщил о нефтяных пятнах в воде. Эколог, работающий в Камбодже и пожелавший остаться неназванным, считает, что работы могут повредить заросли морской травы и песчаное дно, которые являются средой обитания и размножения водных видов.

Риски для охраняемых территорий

Река Трапеанг-Рунг протекает через четыре природоохранные территории в Кардамоновых горах, а граница Рамсарской территории Кох-Капик находится в 3 км ниже места добычи. По данным опрошенного Mongabay природоохранника, в эстуарии обитают, в частности, иравадийский дельфин, индо-тихоокеанская афалина, камышовый кот и волосатоносая выдра. Исследование 2023 года зафиксировало в местных водах более 70 видов рыб, а в связанных мангровых лесах — более 700 уникальных видов.

В 2017 году правительство Камбоджи запретило торговлю песком после масштабных дноуглубительных работ в эстуариях. Министерства Камбоджи и Сингапура, а также представители Catalyst Marine and Resources не ответили на запросы Mongabay о нынешних операциях. Сингапурская статистика импорта песка из Камбоджи за тот же период была недоступна изданию.

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