У Кот-д’Івуарі сфотографували птаха, якого не бачили 13 років — Mongabay

У Національному парку Таї в Кот-д’Івуарі дослідники сфотографували яскраво забарвленого птаха виду Lobotos lobatus, відомого англійською як Ghana cuckooshrike. Востаннє цей вид науково документували у 2013 році в лісі Атева у Гані, повідомляє Mongabay.

Фото для ідентифікації

Світлину зробила польова дослідниця International Bird Conservation Partnership Стефані Бартлетт. Її колега Паулу Дітцель повідомляв їй про переміщення птаха в лісі. Бартлетт зазначила, що спершу отримала фотографію, придатну для ідентифікації, і лише потім побачила самого птаха.

На знімку видно невеликого птаха з помаранчевим тулубом та чорними і жовтими крилами. Дослідники працювали в межах багатомісячних обстежень птахів за участю команди західноафриканських фахівців.

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Ареал під загрозою

Орнітологи вважають, що ареал Lobotos lobatus простягається від Гвінеї до Гани в межах Верхньогвінейського тропічного лісу. Імовірні місця існування виду скоротилися через лісозаготівлю та сільське господарство, залишивши ізольовані лісові ділянки.

Вид внесли до платформи Search for Lost Birds, яка фіксує птахів, яких науково не документували понад десять років. За відсутності верифікованих спостережень дослідники не мали достатніх даних про чисельність і природоохоронний статус птаха. Науковці також наголосили, що Національному парку Таї, осередку біорізноманіття, загрожують кустарний видобуток золота та незаконне полювання.

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