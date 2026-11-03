В ЮАР Совет по фильмам и публикациям (FPB) отказался классифицировать фильм Hebrews to Negroes: Wake Up Black America, что запрещает его трансляцию и распространение в стране. Как сообщает Jerusalem Post, ЮАР стала первым государством, которое официально ограничило показ или продажу этого фильма на национальном уровне.

Основания для решения

Фильм 2018 года продвигает теорию о том, что представители движения Black Hebrew Israelites являются настоящими потомками библейских израильтян, а современные евреи якобы не являются «настоящими евреями». В фильме также содержатся утверждения о якобы международном еврейском заговоре, направленном на обман темнокожих людей.

В FPB заявили, что фильм пропагандирует ненависть в отношении определенной группы и содержит подстрекательство к причинению вреда посредством отрицания Холокоста, дегуманизации и антисемитских высказываний. Регулятор, в частности, обратил внимание на утверждения в фильме, где Холокост назван «выдумкой», а евреев характеризуют уничижительными словами.

FPB также отметила, что документальный фильм должен соответствовать критерию исторической точности, а отрицание Холокоста этому критерию противоречит.

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Возможная ответственность

Запрет не касается книги с таким же названием, по которой был снят фильм. Решение не классифицировать фильм FPB принял в декабре 2025 года после жалобы Южноафриканского совета еврейских депутатов, а официально оно было опубликовано в октябре 2026 года.

FPB предупредил, что сознательные публичный показ, трансляция, распространение, продажа, прокат или реклама фильма могут наказываться штрафом до 500 тысяч рандов, лишением свободы на срок до пяти лет или обоими видами наказания. Южноафриканский совет еврейских депутатов приветствовал решение, заявив, что свобода выражения мнений не дает права распространять клевету и ненависть в отношении целой группы людей.

В июне 2023 года фильм показали в театре Совето, после чего местная еврейская община пожаловалась омбудсмену. Фильм получил известность в октябре 2022 года, когда баскетболист НБА Кайри Ирвинг поделился ссылкой на него в X. Позднее он удалил публикацию и извинился.

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