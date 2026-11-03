南非电影和出版委员会（FPB）拒绝对影片《Hebrews to Negroes: Wake Up Black America》进行分级，这禁止了该片在该国播出和传播。据《耶路撒冷邮报》报道，南非成为首个在国家层面正式限制放映或销售该影片的国家。

作出决定的依据

这部2018年的影片宣扬一种理论，即“Black Hebrew Israelites”运动的成员才是《圣经》中以色列人的真正后裔，而现代犹太人据称并非“真正的犹太人”。影片还包含所谓存在国际犹太阴谋、意在欺骗黑人群体的说法。

FPB表示，该影片煽动针对特定群体的仇恨，并通过否认大屠杀、非人化描述和反犹言论煽动造成伤害。监管机构尤其注意到影片中的说法：其中将大屠杀称为“捏造”，并使用贬损性词语描述犹太人。

FPB还指出，纪录片必须符合历史准确性的标准，而否认大屠杀与这一标准相违背。

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可能承担的责任

禁令不涉及作为影片改编基础的同名书籍。FPB在南非犹太代表委员会提出投诉后，于2025年12月作出不对该影片分级的决定，并于2026年10月正式公布。

FPB警告称，明知而公开放映、播出、传播、销售、出租或宣传该影片，可能被处以最高50万兰特罚款、最高五年监禁，或两者并罚。南非犹太代表委员会欢迎这一决定，并表示，言论自由并不赋予散布针对整个人群的诽谤和仇恨的权利。

2023年6月，该影片曾在索韦托的一家剧院放映，随后当地犹太社区向监察专员投诉。该影片于2022年10月受到关注，当时NBA篮球运动员凯里·欧文在X上分享了该片链接。随后他删除了该帖子并道歉。

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