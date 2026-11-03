W RPA Rada ds. Filmów i Publikacji (FPB) odmówiła klasyfikacji filmu Hebrews to Negroes: Wake Up Black America, co zakazuje jego emisji i rozpowszechniania w kraju. Jak podaje Jerusalem Post, RPA stała się pierwszym państwem, które oficjalnie ograniczyło na szczeblu krajowym pokazywanie lub sprzedaż tego filmu.

Podstawy decyzji

Film z 2018 roku promuje teorię, zgodnie z którą przedstawiciele ruchu Black Hebrew Israelites są prawdziwymi potomkami biblijnych Izraelitów, a współcześni Żydzi rzekomo nie są „prawdziwymi Żydami”. Film zawiera również twierdzenia o rzekomym międzynarodowym żydowskim spisku mającym na celu oszukiwanie osób czarnoskórych.

FPB oświadczyła, że film propaguje nienawiść wobec określonej grupy oraz zawiera podżeganie do wyrządzenia krzywdy poprzez negowanie Holokaustu, dehumanizację i antysemickie wypowiedzi. Regulator zwrócił w szczególności uwagę na twierdzenia zawarte w filmie, w których Holokaust nazwano „wymysłem”, a Żydów określono obraźliwymi słowami.

FPB zaznaczyła również, że film dokumentalny musi spełniać kryterium dokładności historycznej, a negowanie Holokaustu jest z nim sprzeczne.

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Możliwa odpowiedzialność

Zakaz nie dotyczy książki o tym samym tytule, na podstawie której powstał film. FPB podjęła decyzję o nieklasyfikowaniu filmu w grudniu 2025 roku po skardze Południowoafrykańskiej Rady Deputowanych Żydowskich, a oficjalnie opublikowano ją w październiku 2026 roku.

FPB ostrzegła, że świadome publiczne pokazywanie, emitowanie, rozpowszechnianie, sprzedaż, wynajmowanie lub reklamowanie filmu może podlegać karze grzywny do 500 tys. randów, karze pozbawienia wolności do pięciu lat albo obu tym karom. Południowoafrykańska Rada Deputowanych Żydowskich z zadowoleniem przyjęła decyzję, oświadczając, że wolność wypowiedzi nie daje prawa do szerzenia oszczerstw i nienawiści wobec całej grupy ludzi.

W czerwcu 2023 roku film pokazano w teatrze w Soweto, po czym lokalna społeczność żydowska złożyła skargę do rzecznika praw obywatelskich. Film zyskał rozgłos w październiku 2022 roku, gdy koszykarz NBA Kyrie Irving udostępnił do niego link na X. Później usunął wpis i przeprosił.

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