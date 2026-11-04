Оппозиционный Африканский демократический конгресс (ADC) в Нигерии обвинил службу государственной безопасности в якобы подготовке срыва предвыборного митинга в городе Сокото. Как сообщает Anadolu Agency, об этом 4 ноября заявил бывший вице-президент страны и кандидат ADC в президенты Атику Абубакар.

Заявление оппозиции

По словам Абубакара, Служба государственной безопасности, также известная как Department of State Services, якобы мобилизовала протестующих в преддверии митинга, запланированного на среду. Он утверждал, что люди собирались в офисе за банком Zenith Bank на улице Коко-роуд, после чего их грузовиками доставляли в разные части города.

Абубакар также заявил, что часть этих людей начала перекрывать движение, угрожать водителям и нападать на жителей. По его мнению, целью таких действий могло быть создание оснований для введения властями штата комендантского часа и недопущения проведения митинга. Политик призвал силовые структуры сохранять нейтралитет и гарантировать оппозиционным партиям право организовывать политические мероприятия.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предыдущие инциденты

Представитель полиции штата Сокото Ахмад Руфаи заявил, что правоохранители будут пытаться не допустить насилия во время мероприятия ADC. В то же время он отказался комментировать сообщения о предыдущем нападении на кандидата партии на должность губернатора и вопросы безопасности деятелей оппозиции в штате.

30 октября кандидат ADC в губернаторы Манир Мухаммад Дания сообщил, что возле Международного аэропорта Султана Абубакара III сотрудники Sokoto Marshal и Корпуса общественной охраны штата заблокировали его кортеж, стреляли и повредили один автомобиль. Власти штата также опечатали предвыборный офис ADC на улице Ахмаду Белло за несколько дней до запланированного старта кампании партии. Они объяснили это неурегулированным вопросом собственности на здание, ранее принадлежавшее ликвидированному Savannah Bank.

Читай нас в