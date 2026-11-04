Opozycyjny Afrykański Kongres Demokratyczny (ADC) w Nigerii oskarżył służbę bezpieczeństwa państwowego o rzekome przygotowywanie zakłócenia przedwyborczego wiecu w mieście Sokoto. Jak informuje Anadolu Agency, 4 listopada oświadczył to były wiceprezydent kraju i kandydat ADC na prezydenta Atiku Abubakar.

Oświadczenie opozycji

Według Abubakara Służba Bezpieczeństwa Państwowego, znana również jako Department of State Services, rzekomo zmobilizowała protestujących przed wiecem zaplanowanym na środę. Twierdził, że ludzie gromadzili się w biurze za bankiem Zenith Bank przy Koko Road, po czym ciężarówkami przewożono ich do różnych części miasta.

Abubakar oświadczył również, że część tych osób zaczęła blokować ruch, grozić kierowcom i atakować mieszkańców. Jego zdaniem celem takich działań mogło być stworzenie podstaw do wprowadzenia przez władze stanu godziny policyjnej i uniemożliwienie przeprowadzenia wiecu. Polityk wezwał struktury bezpieczeństwa do zachowania neutralności i zagwarantowania partiom opozycyjnym prawa do organizowania wydarzeń politycznych.

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Wcześniejsze incydenty

Rzecznik policji stanu Sokoto Ahmad Rufai powiedział, że funkcjonariusze będą starali się nie dopuścić do przemocy podczas wydarzenia ADC. Jednocześnie odmówił komentarza w sprawie doniesień o wcześniejszym ataku na kandydata partii na gubernatora oraz kwestii bezpieczeństwa działaczy opozycji w stanie.

30 października kandydat ADC na gubernatora Manir Muhammad Dan'iya poinformował, że w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego Sułtana Abubakara III funkcjonariusze Sokoto Marshal i Stanowego Korpusu Straży Obywatelskiej zablokowali jego konwój, oddali strzały i uszkodzili jeden samochód. Władze stanu zapieczętowały również biuro wyborcze ADC przy Ahmadu Bello Road na kilka dni przed planowanym rozpoczęciem kampanii partii. Wyjaśniły to nierozwiązaną kwestią własności budynku, który wcześniej należał do zlikwidowanego Savannah Bank.

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