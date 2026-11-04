尼日利亚反对党非洲民主大会党（ADC）指责国家安全局涉嫌准备破坏在索科托市举行的竞选集会。阿纳多卢通讯社报道，该国前副总统、ADC总统候选人阿提库·阿布巴卡尔于11月4日作出上述表示。

反对派声明

阿布巴卡尔表示，国家安全局（也称Department of State Services）涉嫌在原定于周三举行的集会前动员抗议者。他称，人们聚集在科科路Zenith Bank后方的一间办公室，随后被卡车运送到城市的不同地区。

阿布巴卡尔还表示，其中一些人开始阻塞交通、威胁司机并袭击居民。在他看来，这些行动的目的可能是为州政府实施宵禁并阻止集会举行制造理由。这名政治人士呼吁安全机构保持中立，并保障反对党组织政治活动的权利。

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此前事件

索科托州警方发言人艾哈迈德·鲁法伊表示，执法人员将努力防止ADC活动期间发生暴力事件。与此同时，他拒绝就此前针对该党州长候选人的袭击报道，以及该州反对派人士的安全问题置评。

10月30日，ADC州长候选人马尼尔·穆罕默德·达尼亚表示，在苏丹阿布巴卡尔三世国际机场附近，Sokoto Marshal和州社区警卫队人员拦截了他的车队，开枪并损坏了一辆汽车。州政府还在该党计划开始竞选活动前数日，查封了位于艾哈迈杜·贝洛路的ADC竞选办公室。州政府解释称，这是由于该建筑的所有权问题尚未解决，该建筑此前属于已清算的Savannah Bank。

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