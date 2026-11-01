Władze prowincji Limpopo w Republice Południowej Afryki planują otworzyć w 2027 roku pierwszą akademię górnictwa i wzbogacania minerałów. Placówka ma rozpocząć działalność w Sekhukhune, informuje TimesLIVE.

Premier Limpopo Phophi Ramathuba potwierdziła te plany, odpowiadając na wpis w serwisie X dotyczący dostępu prowincji do szkolnictwa wyższego. Wpis porównywał liczbę uniwersytetów w Limpopo z projektem nowego kampusu afrykanerskojęzycznej instytucji Akademia w Pretorii, wycenianym na 3,2 mld randów.

Szkolenie dla sektora wydobywczego

Według Ramathuby planowana akademia będzie zapewniać specjalistyczne szkolenie kadr związane z łańcuchem wartości w branży wydobywczej. Władze prowincji postrzegają tę inicjatywę jako część planów przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu i niedostatecznemu rozwojowi w pasie górniczym Limpopo.

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Premier po raz pierwszy ogłosiła projekt 5 maja 2026 roku, przedstawiając w legislaturze prowincji budżet Urzędu Premiera na rok finansowy 2026/27. Łączny budżet urzędu wyniósł 653,531 mln randów.

Sieć edukacyjna prowincji

Według Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Kształcenia Zawodowego RPA w Limpopo działają dwa uniwersytety publiczne — University of Limpopo i University of Venda. Tshwane University of Technology, który ma kampusy w kilku prowincjach, posiada również kampus w Polokwane.

W prowincji działa siedem publicznych kolegiów kształcenia technicznego i zawodowego. Ponadto University of Limpopo utworzył w 2016 roku szkołę medyczną — pierwszą szkołę medyczną przy uniwersytecie w RPA otwartą po 1994 roku.

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