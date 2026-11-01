Власти провинции Лимпопо в ЮАР планируют открыть в 2027 году первую академию горного дела и обогащения полезных ископаемых. Учреждение должно начать работу в Секхукхуне, сообщает TimesLIVE.

Премьер Лимпопо Пхопхи Раматхуба подтвердила эти планы, отвечая на публикацию в соцсети X о доступе провинции к высшему образованию. В публикации сравнивали количество университетов в Лимпопо с проектом нового кампуса африкаансоязычного учреждения Akademia в Претории стоимостью 3,2 млрд рандов.

Подготовка для добывающего сектора

По словам Раматхубы, запланированная академия будет обеспечивать специализированную подготовку кадров, связанную с цепочкой создания стоимости в добывающей отрасли. Власти провинции рассматривают инициативу как часть планов по борьбе с безработицей, бедностью и недостаточным развитием в горнодобывающем поясе Лимпопо.

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Впервые премьер объявила о проекте 5 мая 2026 года, представляя бюджет Управления премьер-министра на 2026/27 финансовый год в законодательном органе провинции. Общий бюджет ведомства составил 653,531 млн рандов.

Образовательная сеть провинции

По данным Департамента высшего образования и профессиональной подготовки ЮАР, в Лимпопо есть два государственных университета — Университет Лимпопо и Университет Венда. Технологический университет Тшване, имеющий кампусы в нескольких провинциях, также располагает кампусом в Полокване.

В провинции действуют семь государственных колледжей технического и профессионального образования и подготовки. Кроме того, Университет Лимпопо в 2016 году основал медицинскую школу — первую медицинскую школу при университете в ЮАР, открытую после 1994 года.

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