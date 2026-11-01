林波波省将于2027年开设首所采矿学院——TimesLIVE

南非林波波省政府计划于2027年开设首所采矿与矿物选矿学院。该学院预计将在塞库胡内开始运营，TimesLIVE报道。

林波波省省长福菲·拉马图巴在回应社交平台X上一则关于该省高等教育机会的帖子时证实了这些计划。该帖子将林波波省的大学数量与比勒陀利亚南非荷兰语教育机构Akademia新校区项目进行了比较，该项目价值32亿兰特。

为采掘行业培养人才

拉马图巴表示，拟建学院将提供与采矿业价值链相关的专业人才培训。省政府将这项倡议视为应对林波波采矿带失业、贫困和发展不足计划的一部分。

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省长于2026年5月5日首次宣布该项目，当时她在省立法机构介绍了省长办公室2026/27财年的预算。该部门的总预算为6.53531亿兰特。

该省教育网络

根据南非高等教育与培训部的数据，林波波省有两所公立大学——林波波大学和文达大学。茨瓦内理工大学在多个省份设有校区，在波洛克瓦内也设有校区。

该省有七所公立技术与职业教育和培训学院。此外，林波波大学于2016年成立了一所医学院——这是南非1994年后开设的第一所大学医学院。

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