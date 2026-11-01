以色列扩大对学生预备役人员的支持——《耶路撒冷邮报》

以色列的大学和学院将在2026—2027学年扩大对学生预备役人员和职业军人的学业支持。新计划规定，在所有教育项目和专业中提供替代性考核形式，据《耶路撒冷邮报》援引以色列国防军的消息报道。

可选方案包括以书面作业替代考试、调整后的考试，或计入两次考试成绩中较高的一次。该计划是在2024—2025和2025—2026学年为因服役而中断学业的军人推出的支持措施基础上进一步发展而来。

支持将取决于服役时长

学生将根据其预备役服役量被划分为不同类别。最高类别的参与者，以及担任前线岗位的职业军人，将可在三门课程中选择替代性考核。对于最高类别中未在前线岗位服役的学生，该选项将适用于两门课程。

第二类别的学生如在学期内服役至少21天，将有权在一门或两门课程中获得替代性考核，具体取决于其服役性质。

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奖学金和对硕士生的帮助

因服役而不得不将学业延长一个学期或一年的人员，将保留其所属类别规定的支持条件。预备役人员和职业军人参加院长和校长奖学金评选所需的最低学分数也将下调10%。

在硕士项目中，因服役导致研究延期的学生将获得个性化解决方案：延长期限、考虑研究资助金支付相关问题，以及个性化支持计划。因预备役服役而被调整为“通过/未通过”成绩的硕士申请者，可向招生委员会提交实际成绩，且不会影响其本科阶段的平均成绩。

讲座录音和对军人伴侣的帮助

讲座录音将在学期结束后保存三个月。该计划还包括针对缺失内容的一对一课程、调整考试日期以及最大限度的学分豁免。部分措施的适用资格将扩大至在前线岗位服役、且育有13岁以下子女的职业军人和预备役人员的伴侣。

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