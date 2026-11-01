В Израиле расширили поддержку студентов-резервистов — Jerusalem Post

В Израиле университеты и колледжи расширят академическую поддержку для студентов-резервистов и кадровых военнослужащих в 2026–2027 учебном году. Новый план предусматривает альтернативные формы оценивания во всех образовательных программах и специальностях, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Среди доступных вариантов — письменная работа вместо экзамена, модифицированный экзамен или зачет более высокой из двух экзаменационных оценок. План развивает меры поддержки, введенные в 2024–2025 и 2025–2026 учебных годах, для военнослужащих, чья служба прерывала обучение.

Поддержка будет зависеть от продолжительности службы

Студентов разделят на категории в соответствии с объемом резервной службы. Участники высшей категории, а также кадровые военнослужащие на передовых должностях смогут выбрать альтернативное оценивание по трем дисциплинам. Для студентов высшей категории, не служащих на передовых должностях, такая возможность будет действовать для двух дисциплин.

Студенты второй категории, прослужившие не менее 21 дня в течение семестра, получат право на альтернативное оценивание по одной или двум дисциплинам — в зависимости от характера их службы.

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Стипендии и помощь для магистрантов

Те, кому из-за службы пришлось продлить обучение на семестр или год, сохранят право на предусмотренные для их категории условия поддержки. Для резервистов и кадровых военнослужащих также на 10% снизят минимальное количество кредитов, необходимое для участия в конкурсе на стипендии декана и ректора.

В магистерских программах студентам, чьи исследования задержались из-за службы, предложат индивидуальные решения: продление сроков, учет вопросов выплат исследовательских грантов и персональный план поддержки. Абитуриенты магистратуры с оценкой «зачтено/не зачтено», скорректированной из-за резервной службы, смогут подать фактическую оценку приемной комиссии без влияния на средний балл бакалавриата.

Записи лекций и помощь партнерам военнослужащих

Записи лекций будут храниться в течение трех месяцев после завершения семестра. План также включает индивидуальные занятия по пропущенному материалу, перенос дат экзаменов и максимальные освобождения от кредитов. Право на часть мер распространят на партнеров кадровых военнослужащих и резервистов на передовых должностях, у которых есть дети младше 13 лет.

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