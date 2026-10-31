КНДР стала более изолированной, чем когда-либо в своей истории, заявил глава сеульского офиса Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Джеймс Хинен. По его словам, попасть в страну практически невозможно, а граница с Китаем настолько плотно закрыта, что даже незаконные пересечения почти прекратились. Об этом он рассказал в интервью UN News.

Офис ООН отслеживает ситуацию без прямого доступа к КНДР. Хинен отметил, что его сотрудники опираются прежде всего на свидетельства людей, которые подверглись нарушениям или были их очевидцами, а также на информацию правительства КНДР и спутниковые снимки. В целом организация опросила около тысячи человек.

Ограничение доступа и нехватка продовольствия

По словам Хинена, изоляция ограничивает доступ населения к внешней информации, медикаментам, лечению и отдельным продуктам питания. Жители страны не имеют доступа к интернету, а международные гуманитарные организации, в том числе структуры ООН, не могут попасть в КНДР уже пять или шесть лет.

Представитель ООН также сообщил, что все опрошенные его офисом люди в какой-то момент упоминали голод. Он отметил, что ранее в этом году в стране была засуха, хотя урожай оценивается как приемлемый. По его словам, нереформированная система производства и распределения продуктов может вызывать распространенные проблемы с питанием. Во время пандемии COVID-19, добавил Хинен, в стране фиксировались случаи смерти от голода, хотя и не в таких масштабах, как в 1990-х годах.

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Принудительный труд и контроль

Хинен заявил, что принудительный труд является частью жизни людей в КНДР. Речь, в частности, идет о так называемых ударных бригадах, участников которых могут направлять на общественные работы на дни, недели, месяцы или годы без оплаты. По оценке офиса ООН, школьников во многих районах также привлекают к полевым работам во время сбора урожая, что является формой детского принудительного труда.

В то же время КНДР меняется: власти строят больницы и фабрики в рамках программы по сооружению предприятий в 20 районах ежегодно в течение 10 лет. В стране действуют тысячи базовых станций 3G, доступны более 20 типов смартфонов, а мобильный банкинг получил широкое распространение. Однако эти технологии функционируют в закрытой среде без доступа к интернету и, по словам Хинена, могут делать государственный надзор более эффективным.

Отдельной проблемой он назвал семьи, разделенные между КНДР, Республикой Корея и частично Японией вследствие насильственных исчезновений, к которым КНДР была причастна в прошлом. Хинен отметил, что ООН добивается прогресса для возобновления встреч таких семей, проводившихся до 2018 года.

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