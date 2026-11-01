В Пакистане депутат Провинциальной ассамблеи Синда Фариал Талпур, по данным партийных источников, должна курировать организационные дела Пакистанской народной партии (PPP) в Пенджабе. Ранее это направление напрямую контролировал председатель партии Билавал Бхутто-Зардари. Как сообщает The Express Tribune, Талпур планирует посетить Лахор 10 и 11 ноября.

Встречи с местными отделениями

В последние недели Талпур проводила в Исламабаде встречи с представителями пенджабских отделений PPP, сообщили собеседники издания. В них участвовали представители молодежной и женской организаций, а также партийные функционеры из Гуджранвалы, Равалпинди, Сиалкота и Фейсалабада. На встречах, в частности, обсуждались жалобы, поданные партийными должностными лицами.

Талпур также возглавляет женское крыло PPP. Источники предполагают, что ее поездки в Пенджаб могут стать ежемесячными: она может находиться в провинции по два-три дня. В то же время один из собеседников отметил, что не уверен в регулярности таких визитов.

По словам одного из источников, секретариат PPP в Центральном Пенджабе ремонтируют для размещения Талпур и ее персонала. Другой источник отметил, что эти приготовления связывают с ожидаемыми ежемесячными визитами, однако их периодичность еще не подтверждена.

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Планы перед местными выборами

Ожидается, что во время пребывания в Лахоре Талпур встретится с районными организациями, преимущественно из соседних районов, а также с кандидатами, получившими партийные билеты. Речь, в частности, идет о кандидатах в Национальную ассамблею, набравших около 30 тысяч голосов, и кандидатах в Провинциальную ассамблею с примерно 20 тысячами голосов.

Генеральный секретарь PPP в Пенджабе Хасан Муртаза должен проинформировать ее о структуре партии в провинции и политической ситуации. Информационный секретарь PPP Надим Афзал Чан подтвердил запланированный визит Талпур и заявил, что она, как ожидается, будет курировать партийные дела в Пенджабе. В то же время он подчеркнул, что решения в партии принимаются после консультаций, в том числе с Билавалом Бхутто-Зардари.

На фоне жалоб, поданных Талпур и председателю партии, в Пенджабе также создали дисциплинарный комитет для рассмотрения внутренних претензий и усиления организационной дисциплины.

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