В Непале основной индекс фондовой биржи Nepal Stock Exchange (Nepse) за торговую неделю со 2 по 6 ноября снизился на 34,93 пункта, или на 1,3%, до 2655,22 пункта. Инвесторы фиксировали прибыль после роста рынка, произошедшего по завершении фестиваля Дашаин, а торговая активность замедлилась, сообщает Kathmandu Post.

Недельный объем торгов сократился на 17,88% — с 34,39 млрд до 28,24 млрд непальских рупий. Среднедневной объем операций снизился с 6,88 млрд до 5,65 млрд рупий, а рыночная капитализация уменьшилась примерно на 60 млрд рупий — до 4,57 трлн рупий.

Большинство секторов завершили неделю в минусе

Негативную динамику показали 11 из 13 отраслевых индексов. Сильнее всего — на 2,8% — снизился индекс финансовых компаний. Индекс банков развития потерял 2,67%, а банковский и гидроэнергетический индексы снизились на 1,86% каждый. В то же время индекс Others вырос на 3,02%, а Trading — на 0,37%.

Наибольший объем торгов был зафиксирован в акциях Swet-Ganga Hydropower and Construction — на 1,089 млрд рупий. Стоимость бумаг компании выросла на 6,1%, до 332 рупий. Значительную активность также показали Ghalemdi Hydro, Sanima Middle Tamor Hydropower и Butwal Power Company. Несмотря на интерес к отдельным энергетическим компаниям, гидроэнергетический сектор в целом завершил неделю снижением.

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Аналитики ожидают восстановления активности

Среди банков наибольшие объемы торгов были у Global IME Bank, NIC Asia Bank и Kumari Bank. Акции NIC Asia Bank подорожали на 5,14%, до 348 рупий, хотя банковский индекс снизился. Среди заметных ростов также были Nepal Reinsurance, Himalayan Reinsurance и Beni Hydropower Project, акции которой прибавили 18,36%.

Инвестор и аналитик Субас Чандра Дхунгана назвал снижение коррекцией после фиксации прибыли и предположил, что рынок может восстановиться после перерыва на Тихар при отсутствии значительных политических или экономических негативных факторов. По его мнению, для более устойчивого восходящего движения необходим ежедневный объем торгов на уровне 9–10 млрд рупий. Аналитик Джаганнатх Дхунгел ожидает нескольких сессий бокового движения, после чего поддержку рынку могут оказать сезон дивидендов и улучшение финансовых результатов компаний.

Индекс Nepse остался выше 20-дневной экспоненциальной средней на уровне 2639,74 пункта и 50-дневной средней на уровне 2628,66 пункта. Диапазон 2628–2640 пунктов рассматривается как ближайшая зона поддержки.

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