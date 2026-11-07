W Nepalu główny indeks giełdy Nepal Stock Exchange (Nepse) spadł w tygodniu handlowym od 2 do 6 listopada o 34,93 punktu, czyli o 1,3%, do 2655,22 punktu. Inwestorzy realizowali zyski po wzroście rynku, który nastąpił po zakończeniu festiwalu Dashain, a aktywność handlowa spowolniła, informuje Kathmandu Post.

Tygodniowy obrót zmniejszył się o 17,88% — z 34,39 mld do 28,24 mld rupii nepalskich. Średni dzienny wolumen transakcji spadł z 6,88 mld do 5,65 mld rupii, a kapitalizacja rynkowa zmniejszyła się o około 60 mld rupii — do 4,57 bln rupii.

Większość sektorów zakończyła tydzień na minusie

Negatywną dynamikę odnotowano w 11 z 13 indeksów sektorowych. Największy spadek, o 2,8%, zanotował indeks spółek finansowych. Indeks banków rozwoju stracił 2,67%, a indeksy bankowy i hydroenergetyczny spadły po 1,86%. Jednocześnie indeks Others wzrósł o 3,02%, a Trading — o 0,37%.

Największy wolumen obrotu odnotowano w akcjach Swet-Ganga Hydropower and Construction — 1,089 mld rupii. Cena akcji spółki wzrosła o 6,1%, do 332 rupii. Znaczną aktywność wykazały również Ghalemdi Hydro, Sanima Middle Tamor Hydropower i Butwal Power Company. Pomimo zainteresowania pojedynczymi spółkami energetycznymi sektor hydroenergetyczny jako całość zakończył tydzień spadkiem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Analitycy oczekują ożywienia aktywności

Wśród banków największe wolumeny obrotu miały Global IME Bank, NIC Asia Bank i Kumari Bank. Akcje NIC Asia Bank podrożały o 5,14%, do 348 rupii, choć indeks bankowy spadł. Wśród innych zauważalnych wzrostów znalazły się Nepal Reinsurance, Himalayan Reinsurance oraz Beni Hydropower Project, którego akcje zyskały 18,36%.

Inwestor i analityk Subas Chandra Dhungana określił spadek jako korektę po realizacji zysków i zasugerował, że rynek może się odbudować po przerwie związanej z Tihar, jeśli nie wystąpią istotne negatywne czynniki polityczne lub gospodarcze. Jego zdaniem do bardziej trwałego ruchu wzrostowego potrzebny jest dzienny obrót na poziomie 9–10 mld rupii. Analityk Jagannath Dhungel oczekuje kilku sesji ruchu bocznego, po których wsparciem dla rynku mogą być sezon dywidendowy i poprawa wyników finansowych spółek.

Indeks Nepse pozostał powyżej 20-dniowej średniej wykładniczej na poziomie 2639,74 punktu oraz 50-dniowej średniej na poziomie 2628,66 punktu. Przedział 2628–2640 punktów jest uznawany za najbliższą strefę wsparcia.

Czytaj nas na