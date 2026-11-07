《加德满都邮报》：尼泊尔Nepse指数一周下跌1.3%

在尼泊尔，尼泊尔证券交易所（Nepal Stock Exchange，Nepse）主要指数在11月2日至6日的交易周内下跌34.93点，跌幅为1.3%，至2655.22点。达赛节结束后市场上涨，投资者随后获利了结，交易活跃度也有所放缓，《加德满都邮报》报道。

周交易额下降17.88%，从343.9亿尼泊尔卢比降至282.4亿尼泊尔卢比。日均交易额从68.8亿卢比降至56.5亿卢比，市值则减少约600亿卢比，至4.57万亿卢比。

多数板块本周收跌

13个行业指数中有11个表现低迷。金融公司指数跌幅最大，为2.8%。开发银行指数下跌2.67%，银行指数和水电指数均下跌1.86%。与此同时，Others指数上涨3.02%，Trading指数上涨0.37%。

Swet-Ganga Hydropower and Construction股票的交易额最大，达到10.89亿卢比。该公司股价上涨6.1%，至332卢比。Ghalemdi Hydro、Sanima Middle Tamor Hydropower和Butwal Power Company的交易也较为活跃。尽管部分能源公司受到关注，水电板块整体仍以回落结束本周。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

分析师预计交易活跃度将恢复

在银行股中，Global IME Bank、NIC Asia Bank和Kumari Bank的交易额最大。尽管银行指数下跌，NIC Asia Bank股价仍上涨5.14%，至348卢比。其他显著上涨的股票包括Nepal Reinsurance、Himalayan Reinsurance和Beni Hydropower Project，后者股价上涨18.36%。

投资者兼分析师Subas Chandra Dhungana称，此次下跌是在获利了结后的调整，并表示若没有重大的政治或经济负面因素，市场可能在提哈尔节假期后恢复。他认为，要实现更持久的上行走势，日交易额需要达到90亿至100亿卢比。分析师Jagannath Dhungel预计市场将经历数个交易日的横盘走势，之后股息季和公司财务业绩改善可能为市场提供支撑。

Nepse指数仍高于2639.74点的20日指数移动平均线，以及2628.66点的50日均线。2628至2640点区间被视为最近的支撑区域。

关注我们在