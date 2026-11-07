Honda представила электрический горный велосипед RN0 — Electrek

Honda представила свой первый премиальный электрический горный велосипед RN0 на выставке EICMA 2026 в Милане, Италия. Японская компания разработала модель совместно с немецким производителем высококлассных электровелосипедов ROTWILD, сообщает Electrek.

RN0 получил монококовую раму из углеродного волокна и характерный задний маятник конструкции gull-arm. Его разработали с учетом опыта Honda в создании мотоциклетных шасси. Вес велосипеда составляет около 24 кг.

Оснащение и электропривод

Электровелосипед оснастили передней вилкой FOX 36 FLOAT Factory Kashima с ходом 160 мм и задним амортизатором FOX FLOAT X Factory Kashima. Колеса DT Swiss H1900 SPLINE имеют разный диаметр: 29 дюймов спереди и 27,5 дюйма сзади. За торможение отвечают четырехпоршневые тормоза Shimano DEORE XT.

RN0 использует новый силовой агрегат Shimano весом 2,3 кг. Его максимальная мощность составляет 750 Вт, а крутящий момент — до 100 Нм. Велосипед также получил батарею емкостью 720 Вт·ч.

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Автоматическая помощь во время езды

Система Shimano AUTO ASSIST может изменять уровень поддержки двигателя в зависимости от рельефа и действий велосипедиста, а AUTO SHIFT автоматически переключает передачи для поддержания надлежащего каденса. Функция Assist Carryover кратковременно продолжает работу электропривода после прекращения вращения педалей, что может помогать при преодолении камней, корней и других препятствий.

В верхнюю трубу рамы встроен цветной дисплей диагональю 2,2 дюйма. Модель имеет порт USB-C, поддерживает приложение Shimano для настройки параметров двигателя и функцию электронной блокировки. Цену RN0 Honda пока не объявила.

Компания уже работала над горными велосипедами в начале 2000-х годов. Ее гоночный даунхильный велосипед RN01 в 2005 году одержал общую победу в серии Кубка мира UCI по маунтинбайку, однако Honda не выпустила эту модель для потребителей.

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