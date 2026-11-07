В Нидерландах задержали до 200 протестующих на строительной площадке дата-центра Microsoft

Полиция задержала от 150 до 200 активистов, проникших на строительную площадку центра обработки данных Microsoft в Амстердаме. Сотни людей вышли на протест против реализации проекта, а задержанным инкриминируется незаконное проникновение на чужую территорию.

«Нидерландская полиция заявила, что арестовала от 150 до 200 протестующих за незаконное проникновение на чужую территорию после того, как сотни людей проникли на строительную площадку центра обработки данных Microsoft в Амстердаме, чтобы выразить протест против этого проекта», — говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что у некоторых задержанных были обнаружены предметы, вероятно похищенные со строительной площадки, а других подозревают в повреждении имущества. Всех задержанных должны были допросить.

По сообщению нидерландских СМИ, на строительной площадке собрались протестующие из двух групп.

Климатическая и общественная группа Fossielvrij NL хотела провести демонстрацию за пределами строительной площадки из-за огромного количества электроэнергии, потребляемой центрами обработки данных.

В то же время активисты из группы Geef Tegengas пытались сломать ограждения с помощью инструментов, чтобы проникнуть на строительную площадку. Группа прибегает к блокировкам инфраструктуры, портов и строительных площадок в рамках своей кампании против ископаемого топлива, капитализма, военной экспансии и крупных технологических проектов.

Полиция сообщила, что сначала приказала протестующим сдать свои инструменты, прежде чем разрешить им пройти в зону, отведенную для демонстрации.

Несмотря на это, протестующие впоследствии силой прорвались на строительную площадку.

Группа Geef Tegengas охарактеризовала эту акцию как первую в Европе массовую акцию протеста против крупных центров обработки данных.

Об этом пишет DPA.

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