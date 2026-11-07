荷兰在微软数据中心施工现场拘留了近200名抗议者

警方拘留了150至200名闯入阿姆斯特丹微软数据中心施工现场的活动人士。 数百人走上街头抗议该项目，被拘留者被指控非法侵入他人领地。

“荷兰警方表示，在数百人进入阿姆斯特丹微软数据中心施工现场后，警方以非法侵入他人领地为由逮捕了150至200名抗议者， 以表达对该项目的抗议”，报道称。

警方称，在部分被捕人员身上发现了疑似从施工现场盗取的物品，另有嫌疑人涉嫌破坏财物。所有被捕人员都将接受讯问。

据荷兰媒体报道，来自两个团体的抗议者聚集在施工现场。

气候与公民团体Fossielvrij NL原本计划在施工现场外举行示威，抗议数据中心消耗的巨量电力。

与此同时，Geef Tegengas组织的活动人士则试图利用工具破坏围栏，以进入施工现场。 该组织在其反对化石燃料、资本主义、军事扩张及大型科技项目的运动中，采取了封锁基础设施、港口及建筑工地的行动。

警方表示，起初曾命令抗议者交出工具，之后才允许他们进入指定的示威区域。

尽管如此，抗议者随后还是强行闯入了施工现场。

Geef Tegengas组织将此次行动描述为欧洲首次针对大型数据中心的大规模抗议活动。

德新社（DPA）对此进行了报道。

此前，荷兰成立了一个旨在加速军事创新的研究所。

此外，乌克兰和荷兰已开始着手推进Bliksem防空项目。

荷兰将协助乌克兰提升F-16战机的效能，以击落喷气式无人机。

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