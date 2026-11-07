在克拉科夫恐怖袭击事件的遇难者和伤者中，有外国人

在此次造成6人死亡的袭击事件中，已确认一名遇难外国公民的身份。另有5名其他国家公民受伤。

据乌克兰通讯社记者报道，波兰内政部长马辛·凯尔温斯基当晚在克拉科夫的新闻发布会上宣布了这一消息。

“在已确认身份的遇难者中，有一名外国人，”克耶温斯基表示，但未透露其国籍。

据他介绍，目前有16人正在医院接受治疗，其中13人伤势严重。“在这16名伤者中，有5名外国人，”这位部长补充道。

两名警察和一名恐怖分子在事件中受伤。其中一名警察和袭击者的伤势极为严重。

根据调查的初步数据，枪手系单独行动。

“警方没有任何理由认为这起骇人听闻的大规模枪击案有不止一名实施者。看来袭击者只有一人，”内政部长表示。他指出，执法部门将再次核查监控录像。

克尔温斯基驳斥了此前媒体报道中关于袭击者是军人的说法。据他称，一切迹象表明该人“持有极端激进的观点”且“沉迷于极右翼意识形态”。

部长透露，在枪手所驾驶的汽车内发现了大量武器，且枪击系使用自动武器实施的。调查工作仍在进行中，警方和消防部门正在对车辆周边区域进行警戒。

内政部长还表示，袭击者是波兰公民，来自圣克什什省。据他介绍，目前正在其居住的房屋内进行调查，此项行动需要反恐警察部队的参与。

部长宣布，未来几小时内可能会公布更多关于袭击原因的信息，特别是关于嫌犯是否受他人指使以及是否与他人有牵连。

据最新消息，袭击者是24岁的米哈尔·O.，他居住在斯维恩托克希斯基省的奥斯特罗维茨市，是一名车工。

来源：乌克兰通讯社

此前，乌克兰外交部曾通报了克拉科夫枪击事件中是否有乌克兰公民受伤的情况。

此前，泽连斯基就克拉科夫市中心发生的致命枪击事件作出了回应。

克拉科夫在枪击事件后宣布举国哀悼至11月11日。

克拉科夫枪击事件发生后，欧洲各国领导人向波兰表示了慰问。

克拉科夫枪击案的行凶者是一名25岁的波兰人，事件造成至少6人死亡。

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