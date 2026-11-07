Wśród ofiar śmiertelnych i rannych w wyniku zamachu terrorystycznego w Krakowie są obcokrajowcy

Po ataku, w wyniku którego zginęło sześć osób, zidentyfikowano jedną ofiarę śmiertelną będącą obcokrajowcem. Pięciu obywateli innych krajów odniosło obrażenia.

Informację tę przekazał podczas wieczornej konferencji prasowej w Krakowie minister spraw wewnętrznych Polski Marcin Kierwiński, jak podaje korespondent agencji Ukrinform.

„Wśród zidentyfikowanych ofiar śmiertelnych znajduje się jeden obcokrajowiec” – poinformował Kierwiński, nie podając jednak jego narodowości.

Jak podał, w szpitalach przebywa 16 osób, z czego 13 jest w stanie krytycznym. „Wśród 16 rannych jest pięciu obcokrajowców” – doprecyzował minister.

Ranę odniosło dwóch policjantów, a także zamachowiec. Stan zdrowia jednego z funkcjonariuszy oraz napastnika jest bardzo ciężki.

Według wstępnych ustaleń śledztwa strzelec działał sam.

„Policja nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że sprawców tej straszliwej masowej strzelaniny było więcej. Wygląda na to, że napastnik działał sam” – oświadczył szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zaznaczył, że funkcjonariusze ponownie sprawdzą nagrania z kamer monitoringu.

Kierwiński zdementował informacje, które wcześniej pojawiły się w mediach, jakoby napastnik był żołnierzem. Według niego wszystko wskazuje na to, że „wyznawał bardzo radykalne poglądy” i „interesował się ideologiami skrajnie prawicowymi”.

Minister poinformował, że w samochodzie, którym poruszał się strzelec, znaleziono znaczną ilość broni, a strzały oddano z broni automatycznej. Trwają czynności śledcze, a teren wokół samochodu jest zabezpieczany przez policję i straż pożarną.

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poinformował również, że napastnik jest obywatelem Polski i pochodzi z województwa świętokrzyskiego. Jak powiedział, w domu, w którym mieszkał, trwają czynności śledcze, do przeprowadzenia których konieczna jest obecność policyjnych oddziałów antyterrorystycznych.

Minister zapowiedział, że w najbliższych godzinach prawdopodobnie pojawi się więcej informacji na temat przyczyn ataku, w szczególności na temat tego, czy sprawca działał pod czyimś wpływem i czy z kimś współpracował.

Zgodnie z uaktualnionymi informacjami napastnikiem jest 24-letni Michał O., który mieszkał w Ostrowcu Świętokrzyskim i pracował jako tokarz.

Źródło: Ukrinform

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