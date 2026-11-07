Minister spraw zagranicznych Kanady Anita Anand wykorzystała spotkanie G20, aby osobiście przedstawić Siergiejowi Ławrowowi stanowisko Ottawy w sprawie porwań ukraińskich dzieci, ostrzałów ludności cywilnej oraz ataków na infrastrukturę energetyczną. Podkreśliła, że z własnej inicjatywy nie zaprosiłaby szefa rosyjskiego MSZ na żadne spotkanie.

Oświadczyła to w Ottawie minister spraw zagranicznych Kanady Anita Anand.

„W zeszłym tygodniu w Atlancie siedziałam naprzeciwko Siergieja Ławrowa podczas szczytu G20. Nie zaprosiłabym Siergieja Ławrowa na żadną kanadyjską konferencję ani na konferencję organizowaną przez Kanadę, ale biorąc pod uwagę, że został zaproszony na szczyt G20, skorzystałam z okazji, by otwarcie potępić nielegalną rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie” – powiedziała Anand.

Dodała, że zwróciła również uwagę ministra spraw zagranicznych Rosji na „całkowicie nieodpowiedzialne działania związane z porwaniami ukraińskich dzieci, atakami na ukraińską infrastrukturę energetyczną oraz wielokrotnymi ostrzałami ludności cywilnej”.

Według Anand rozmawiała również z szefem indyjskiego MSZ na temat wprowadzenia zawieszenia broni na Morzu Czarnym.

„Mowa była o połączeniu tego rozejmu z zawieszeniem ognia w odniesieniu do infrastruktury energetycznej, w tym również jądrowej” – zaznaczyła szefowa kanadyjskiego MSZ, jak podaje Ukrinform.

Wcześniej Ławrow w USA skarżył się na Trumpa w związku z sankcjami wobec Rosji.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ed Miliband podczas spotkania szefów dyplomacji krajów G20 w amerykańskiej Atlancie zwrócił się bezpośrednio do szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, oświadczając, że Rosja jest agresorem w wojnie przeciwko Ukrainie i nie zdoła zwyciężyć.

Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaya Kallas oświadczyła, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20 w Stanach Zjednoczonych nie wykazał żadnej gotowości do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Organizatorzy spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20 w amerykańskiej Atlancie odwołali wspólną sesję zdjęciową z powodu odmowy przedstawicieli szeregu państw pozowania razem z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem.

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