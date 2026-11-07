Putin przekazał trzy kolejne aktywa Japan Tobacco w Rosji pod tymczasowe zarządzanie

W piątek, 6 listopada, Władimir Putin podpisał dekret o przekazaniu pod „tymczasowe zarządzanie” kolejnych trzech rosyjskich podmiotów prawnych należących do japońskiej firmy tytoniowej Japan Tobacco International. Decyzja została podjęta w następstwie protestu Japonii.

Chodzi o „J.T.I. Rosja”, „Peresław-Tabak” oraz „J.T.I. Innowacyjne Produkty”, które „pełniły rolę importerów, struktur zarządzających i holdingowych grupy w Rosji”.

Wcześniej, 5 listopada, wydano podobny dekret dotyczący czterech podmiotów prawnych należących do Japan Tobacco International, którym należą zakłady przetwórstwa surowca tytoniowego oraz produkcji papierosów w Sankt Petersburgu, Jełce i Rostowie nad Donem. Wszystkie zostały przekazane spółce „Promysłowe aktywy”. W Rosji zarejestrowanych jest kilka firm o tej nazwie, dlatego na podstawie nazwy nie da się ustalić, o którą z nich chodzi.

Jedna ze spółek o tej nazwie, jak zauważyły serwisy The Bell i The Insider, jest powiązana z Tajmurazem Bolloevem – byłym prezesem „Balтики” i założycielem „BTK Group”, która szyje mundury dla Ministerstwa Obrony. Kolejna spółka „Aktywa przemysłowe” jest zarejestrowana w Moskwie — należała ona do holdingu S8 Capital, którego współzałożycielem jest Armen Sarkisjan, współzałożyciel „Stoloto”. Po wycofaniu się zachodnich firm z Rosji biznesmen zaczął wykupywać ich aktywa po zaniżonych cenach.

Wcześniej Japonia złożyła protest wobec Rosji w związku z przekazaniem aktywów Japan Tobacco International.

Przypomnijmy, że Putin przejął rosyjskie aktywa japońskiego giganta tytoniowego Japan Tobacco International.

W związku z tym akcje Japan Tobacco spadły o rekordowe 19% po decyzji Moskwy.

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