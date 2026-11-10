Irak zabronił samolotowi z reprezentacją Iranu w piłce nożnej lądowania na lotnisku w Basrze z powodu amerykańskich sankcji wobec irańskich linii lotniczych.

Po odmowie samolot powrócił do Iranu i wylądował na lotnisku w Abadanie. Teraz drużyna dotrze do Iraku transportem lądowym.

Irańscy piłkarze udają się na międzynarodowy turniej, w którym biorą udział cztery reprezentacje – Iranu, Iraku, Libanu i Palestyny. Pierwszy mecz reprezentacja Iranu rozegra 14 listopada przeciwko reprezentacji Palestyny.

Przypomnijmy, że 8 września Stany Zjednoczone umieściły na liście sankcyjnej 35 irańskich linii lotniczych oraz inne przedsiębiorstwa związane z transportem lotniczym.

Źródło: Reuters

25 sierpnia ceny ropy spadały drugi dzień z rzędu: międzynarodowy benchmark Brent spadł poniżej 90 dolarów za baryłkę, tracąc ponad 3%. Uczestnicy rynku ocenili ryzyko wznowienia ataków wojskowych na Iran jako mniejsze po tym, jak Stany Zjednoczone zagroziły szerszymi sankcjami gospodarczymi.

Departament Skarbu USA za pośrednictwem Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) rozszerzył sankcje związane z Iranem, dodając do listy 22 osoby fizyczne i 48 osób prawnych. Ograniczenia objęły przedstawicieli i firmy powiązane m.in. z Chinami, Turcją, Indiami i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa ogłosiła nowe sankcje gospodarcze wobec Iranu, obejmujące sektor lotniczy, aktywa cyfrowe, złoto, technologie oraz żeglugę. Minister finansów USA Scott Bessent nazwał te działania „ekonomicznym dniem D” i wezwał inne kraje do zerwania stosunków gospodarczych z Teheranem.

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