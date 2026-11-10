Ірак не дозволив літаку зі збірною Ірану приземлитися через санкції США

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Ірак заборонив літаку зі збірною Ірану з футболу здійснити посадку в аеропорту Басри через американські санкції проти іранських авіакомпаній.

Після відмови літак повернувся до Ірану та приземлився в аеропорту Абадана. Тепер команда дістанеться до Іраку наземним транспортом.

Іранські футболісти прямують на міжнародний турнір за участю чотирьох збірних — Ірану, Іраку, Лівану та Палестини. Перший матч іранська команда має провести 14 листопада проти збірної Палестини.

Нагадаємо, 8 вересня США внесли до санкційного списку 35 іранських авіакомпаній та інших компаній, пов’язаних з авіаперевезеннями.

Джерело: Reuters

Ціни на нафту 25 серпня знижувалися другий день поспіль: міжнародний еталон Brent опустився нижче $90 за барель, втративши понад 3%. Учасники ринку оцінили ризик відновлення військових ударів по Ірану як менший після того, як США пригрозили ширшими економічними санкціями.

Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) розширило санкції, пов'язані з Іраном, включивши до списку 22 фізичні особи та 48 юридичних осіб. Під обмеження потрапили представники та компанії, пов'язані, зокрема, з Китаєм, Туреччиною, Індією та ОАЕ.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про нові економічні санкції проти Ірану, що охоплюють авіаційний сектор, цифрові активи, золото, технології та судноплавство. Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав ці заходи «економічним днем Д» і закликав інші країни припинити економічні зв’язки з Тегераном.

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