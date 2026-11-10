Ирак не разрешил самолету со сборной Ирана приземлиться из-за санкций США

Ирак запретил самолету с футбольной сборной Ирана совершить посадку в аэропорту Басры из-за американских санкций против иранских авиакомпаний.

После отказа самолет вернулся в Иран и приземлился в аэропорту Абадана. Теперь команда доберется до Ирака наземным транспортом.

Иранские футболисты направляются на международный турнир с участием четырех сборных — Ирана, Ирака, Ливана и Палестины. Первый матч иранская команда должна провести 14 ноября против сборной Палестины.

Напомним, 8 сентября США внесли в санкционный список 35 иранских авиакомпаний и других компаний, связанных с авиаперевозками.

Источник: Reuters

Цены на нефть 25 августа снижались второй день подряд: международный эталон Brent опустился ниже $90 за баррель, потеряв более 3%. Участники рынка оценили риск возобновления военных ударов по Ирану как более низкий после того, как США пригрозили более широкими экономическими санкциями.

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) расширило санкции в отношении Ирана, включив в список 22 физических и 48 юридических лиц. Под ограничения попали представители и компании, связанные, в частности, с Китаем, Турцией, Индией и ОАЭ.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых экономических санкциях против Ирана, охватывающих авиационный сектор, цифровые активы, золото, технологии и судоходство. Министр финансов США Скотт Бессент назвал эти меры «экономическим днем Д» и призвал другие страны прекратить экономические связи с Тегераном.

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