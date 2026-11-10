Ponad 70% Amerykanów chce, aby Kongres położył kres wojnie z Iranem — Reuters

71% obywateli USA popiera uchwalenie przez nowy Kongres ustawy o zakończeniu wojny z Iranem.

Takie wyniki wykazało badanie przeprowadzone przez agencję Reuters/Ipsos.

W szczególności stanowisko to podziela 93% zwolenników Partii Demokratycznej oraz 51% republikanów.

Ponadto 62% ankietowanych opowiada się za zniesieniem ceł importowych wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa.

Źródło: Reuters

W Stanach Zjednoczonych Departament Stanu zaoferował nagrodę w wysokości do 20 mln dolarów oraz możliwość przeniesienia się za informacje dotyczące irańskiego programu jądrowego. Chodzi w szczególności o dane dotyczące irańskich obiektów, sprzętu oraz specjalistów związanych z programem, w tym przedstawicieli środowiska naukowego.

W Iranie posłowie parlamentu i przedstawiciele bloków zajmujących się bezpieczeństwem coraz częściej publicznie popierają ideę stworzenia broni jądrowej, postrzegając ją jako środek powstrzymujący ewentualne ataki ze strony USA i Izraela.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran „faktycznie zrezygnował” z planów stworzenia broni jądrowej. Powiedział to dziennikarzom, wyruszając z Białego Domu na wiec w stanie Ohio.

Czytaj nas na