W Czornomorsku wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wyniku wrogiego ataku na targowisko

W wyniku wrogiego ataku na targowisko w Czornomorsku 11 listopada liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do czterech osób. Jedna z poszkodowanych zmarła w placówce medycznej.

„Niestety liczba ofiar wrogiego ataku na Czornomorsk wzrosła do czterech osób – jak właśnie się dowiedzieliśmy, w szpitalu zmarła kolejna osoba w wyniku odniesionych obrażeń” – poinformował szef Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Kiper.

Źródło: telegram szefa Odyjskiej Administracji Wojskowej Olega Kipera.

Wcześniej informowano o trzech ofiarach śmiertelnych i 11 rannych, o których życie i zdrowie nadal walczą lekarze.

W Jagotynie w obwodzie kijowskim wrogi dron uderzył w teren liceum. O ataku poinformował 11 listopada szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Timur Tkačenko.

Rosyjskie wojska nadal przeprowadzają ataki na infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego. W wyniku uszkodzenia obiektów energetycznych około 135 tysięcy odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej. Wiadomo również o jednej osobie poszkodowanej.

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