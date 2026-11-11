Російський безпілотник атакував територію ліцею в Яготині на Київщині

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У Яготині Київської області ворожий дрон влучив по території ліцею. Про атаку повідомив 11 листопада голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Буквально пів години тому сталося влучання ворожого дрона по території ліцею в Яготині. Це звичайний заклад для діток, немає жодного військового сенсу. На щастя, вдалося уникнути жертв і потерпілих. 171 дитина, а також вчителі та працівники закладу - перебували в укритті», — написав Ткаченко.

Він зазначив, що рятувальники завершують ліквідацію пожежі на території, і після цього почнуться роботи над відновленням належного благоустрою.

За його словами, внаслідок вибуху також пошкоджено автомобіль, огорожу та вікна в двох приватних будинках поруч зі школою.

Також Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини, 135 тисяч споживачів без світла.

Упродовж доби, станом на ранок 11 листопада, російські загарбники атакували 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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