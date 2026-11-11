W Jagotynie w obwodzie kijowskim wrogi dron uderzył w teren liceum. O ataku poinformował 11 listopada szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Timur Tkaczenko.

„Zaledwie pół godziny temu doszło do uderzenia wrogiego drona w teren liceum w Jagotynie. To zwykła placówka dla dzieci, nie ma to żadnego znaczenia militarnego. Na szczęście udało się uniknąć ofiar śmiertelnych i rannych. 171 dzieci, a także nauczyciele i pracownicy placówki – przebywali w schronie” – napisał Tkačenko.

Zaznaczył, że służby ratownicze kończą gaszenie pożaru na terenie szkoły, a następnie rozpoczną się prace nad przywróceniem odpowiedniego stanu obiektu.

Według niego w wyniku wybuchu uszkodzony został również samochód, ogrodzenie oraz okna w dwóch prywatnych domach znajdujących się w pobliżu szkoły.

Rosja zaatakowała również infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego, w wyniku czego 135 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.

W ciągu ostatnich 24 godzin, według stanu na poranek 11 listopada, rosyjscy najeźdźcy zaatakowali 35 miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a trzy kolejne odniosły rany.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i jeszcze 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowanowskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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