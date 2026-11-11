Российский беспилотник атаковал территорию лицея в Яготине Киевской области

В Яготине Киевской области вражеский дрон поразил территорию лицея. Об атаке сообщил 11 ноября глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

«Буквально полчаса назад произошло попадание вражеского дрона по территории лицея в Яготине. Это обычное учебное заведение для детей, в этом нет никакого военного смысла. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. 171 ребенок, а также учителя и сотрудники учреждения находились в укрытии», — написал Ткаченко.

Он отметил, что спасатели завершают тушение пожара на территории, и после этого начнутся работы по восстановлению надлежащего благоустройства.

По его словам, в результате взрыва также поврежден автомобиль, ограждение и окна в двух частных домах рядом со школой.

Кроме того, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области, 135 тысяч потребителей остались без света.

За сутки, по состоянию на утро 11 ноября, российские захватчики атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску в Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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