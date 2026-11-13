«Розетка» подсчитала убытки после уничтожения крупнейшего склада в Броварах

Убытки онлайн-ритейлера «Rozetka» в результате уничтожения товаров на крупнейшем складе компании в Броварах в августе оцениваются в 1,5 миллиарда гривен.

Компания завершила инвентаризацию лишь через 3 месяца после российского обстрела, произошедшего 5 августа.

Стоимость разрушенного склада с учетом оборудования, но без товарных запасов, составила 75 млн долл.

Уничтоженное имущество не было застраховано от военных рисков. Rozetka обращалась в страховые компании, в частности «Альянс», «Арсенал Страхование» и «ИНГО», но не смогла получить соответствующее покрытие.

Кроме того, компания столкнулась с трудностями при поиске новых складских помещений.

Некоторые арендодатели отказываются сотрудничать с компанией из-за риска российских атак, а в одном случае против её размещения выступили другие арендаторы здания.

«К счастью, не все так думают, и нам всё же удаётся найти складские помещения. Я очень благодарна тем, кто продолжает сдавать их нам. Но сейчас это очень непросто для нас», — отметила Чечоткина.

Компания не размещает товары на складах без укрытий для работников. Если такого помещения нет, Rozetka строит его самостоятельно.

Об этом сообщила совладелица компании Ирина Чечеткина в интервью hromadske.

Напомним, что россияне разрушили склад Rozetka в Броварах.

В Киеве в результате российского удара поврежден магазин Rozetka возле Комфорт-Тауна.

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