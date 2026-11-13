Украинские ракеты «Нептун» поразили завод и склад российских дронов в Ростове

В ночь на 13 ноября ракеты «Нептун» нанесли удар по Ростову-на-Дону. Под удар попали три объекта, связанные с производством и ремонтом российских беспилотников.

Какие объекты были поражены в Ростове-на-Дону

Каждую ночь российские дроны летят на украинские города, позиции и объекты энергетики. В Генштабе отмечают, что часть из них производят, хранят и ремонтируют именно в Ростове-на-Дону.

Ракетные войска, а именно береговой ракетный комплекс ВМС ВСУ «Нептун», поразили сразу три цели, связанные с беспилотниками.

Первой целью стало производство ударных дронов тактического уровня — ООО «Ионос». Также была поражена площадка, где это предприятие хранит беспилотники.

Еще одна цель — сервисный центр ООО «Аэро-Хит». Там российская армия ремонтирует и обслуживает дроны для фронта.

«Аэро-Хит» — российский производитель ударных и разведывательных FPV-дронов «Велес». Производство компании расположено в Хабаровске, а в Ростове-на-Дону работает сервисный центр.

В Генштабе поясняют, что удар по производству, складу и сервису наносит ущерб сразу всей цепочке. Часть дронов не будет изготовлена, часть сгорела на складе, а поврежденные беспилотники ещё долго не вернутся на фронт.

Об этом сообщается со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Силы обороны поразили российские ЗРК, РЛС и пункты управления дронами.

В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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