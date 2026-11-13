Ukraińskie rakiety „Neptun” uderzyły w fabrykę i magazyn rosyjskich dronów w Rostowie

W nocy z 12 na 13 listopada rakiety „Neptun” uderzyły w Rostów nad Donem. Atak dotknął trzy obiekty związane z produkcją i naprawą rosyjskich dronów.

Jakie obiekty zostały trafione w Rostowie nad Donem

Każdej nocy rosyjskie drony atakują ukraińskie miasta, pozycje wojskowe i obiekty energetyczne. Sztab Generalny zaznacza, że część z nich jest produkowana, przechowywana i naprawiana właśnie w Rostowie nad Donem.

Siły rakietowe, a konkretnie nadbrzeżny kompleks rakietowy Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy „Neptun”, trafiły jednocześnie trzy cele związane z dronami.

Pierwszym celem była fabryka dronów bojowych klasy taktycznej – spółka „Ionos”. Zniszczono również miejsce, w którym przedsiębiorstwo to przechowuje drony.

Kolejnym celem było centrum serwisowe spółki „Aero-Hit”. Tam armia rosyjska naprawia i serwisuje drony przeznaczone na front.

„Aero-Hit” to rosyjski producent dronów uderzeniowych i rozpoznawczych typu FPV „Veles”. Zakład produkcyjny firmy znajduje się w Chabarowsku, a w Rostowie nad Donem działa centrum serwisowe.

W Sztabie Generalnym wyjaśniają, że uderzenie w zakład produkcyjny, magazyn i centrum serwisowe uderza jednocześnie w cały łańcuch dostaw. Część dronów nie zostanie wyprodukowana, część spłonęła w magazynie, a uszkodzone drony jeszcze długo nie powrócą na front.

Informację tę podano z powołaniem się na Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły obronne zniszczyły rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej, radary oraz punkty dowodzenia dronami.

W nocy z 19 na 20 września Moskwa i obwód moskiewski zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Jedno z uderzeń spadło na moskiewską rafinerię „Gazpromnieft-MNPZ” w rejonie Kapotnia, po czym na terenie zakładu wybuchł pożar.

Czytaj nas na