W Zaporożu, podczas prowadzenia prac awaryjno-naprawczych, rosyjskie wojska przeprowadziły kilka celowych ataków dronami na brygadę „Zaporożzeoblenergo”.

Według informacji podanych przez przedsiębiorstwo, pracownicy energetyczni już trzeci dzień z rzędu pracują w niezwykle trudnych warunkach i praktycznie bez przerwy likwidują skutki zakrojonych na szeroką skalę ostrzałów systemu energetycznego regionu przez wroga. Podczas naprawy napowietrznej linii elektroenergetycznej najeźdźcy skierowali w stronę specjalistów drony bojowe.

Na szczęście sami pracownicy nie odnieśli obrażeń — zdążyli na czas uciec na bezpieczną odległość. Jednocześnie uszkodzeniu uległ specjalistyczny sprzęt przedsiębiorstwa: w używanym podnośniku samochodowym rozbite zostały szyby, drzwi i wewnętrzna okładzina. Pomimo ostrzałów prace awaryjno-naprawcze w mieście trwają.

Źródło: PJSC „Zaporizhzhiaoblenergo”.

W Zaporożu i obwodzie zaporożskim, z powodu uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych rosyjskimi atakami, wprowadzono awaryjne i specjalne awaryjne odcięcia dostaw energii elektrycznej.

Rosyjski dron FPV zabił 70-letniego mężczyznę w miejscowości Kuszugum w rejonie zaporoskim. Kolejna osoba ucierpiała w wyniku ataku na Zaporoże — ranna została 57-letnia kobieta.

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