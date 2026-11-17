W rosyjskim Kursku wzniesiono pomnik żołnierzom KRLD, którzy brali udział w walkach przeciwko Ukrainie. Rzeźbę umieszczono w skwerze przy ulicy Międzynarodowej w dzielnicy Kolejnej miasta. Obecnie pomnik jest przykryty folią ochronną.

Pomnik został wykonany w Moskwie przez artystów ze Studia Artystów Wojskowych im. Grekowa. Jego odsłonięcie planowane jest na koniec 2026 roku.

16 listopada Władimir Putin ogłosił zamiar zorganizowania ceremonii odsłonięcia i nazwał udział północnokoreańskich oddziałów w walkach w obwodzie kurskim „nowym rozdziałem w kronice braterstwa bojowego”.

Na początku listopada gubernator regionu Aleksander Hinsztein poinformował, że przedstawicielom KRLD wysłano już oficjalne zaproszenia na tę uroczystość.

Korea Północna co miesiąc dostarcza Rosji dziesiątki rakiet balistycznych, a sam agresor planuje zwiększać własną produkcję broni balistycznej i skrzydłowej, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na podstawie raportu Głównego Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony podczas posiedzenia Sztabu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że północnokoreańscy żołnierze, walczący po stronie Rosji, zdobywają niezwykle ważne doświadczenie w zakresie współczesnych działań bojowych, które mogą następnie wykorzystać po powrocie do Korei Północnej.

Żołnierze z Korei Północnej biorą bezpośredni udział w ostrzałach Ukrainy, wykorzystując artylerię lufową, rakietowe systemy salwowe oraz drony. Żołnierze KRLD są również zaangażowani w rozpoznanie lotnicze i korygowanie uderzeń.

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