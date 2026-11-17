В российском Курске установили памятник солдатам КНДР, участвовавшим в боевых действиях против Украины. Скульптуру разместили в сквере на улице Интернациональной в Железнодорожном районе города. В настоящее время памятник закрыт защитной пленкой.

Памятник изготовили в Москве художники Студии военных художников имени Грекова. Открыть его планируют до конца 2026 года.

16 ноября Владимир Путин заявил о намерении провести церемонию открытия и назвал участие северокорейских подразделений в боях в Курской области «новой страницей в летописи боевого братства».

В начале ноября губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что представителям КНДР уже направили официальные приглашения на мероприятие.

Северная Корея ежемесячно поставляет РФ десятки баллистических ракет, а сам агрессор планирует наращивать собственное производство баллистического и крылатого вооружения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада ГУР Минобороны на заседании Ставки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что северокорейские военные, воюющие на стороне России, приобретают критически важный опыт современных боевых действий, который впоследствии могут использовать после возвращения в Северную Корею.

Северокорейские военные принимают непосредственное участие в обстрелах Украины, применяя ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и беспилотники. Также солдаты КНДР задействованы в аэроразведке и корректировке ударов.

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