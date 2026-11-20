Ambasador Ukrainy w Austrii Wasyl Chyminiec określił jako cyniczne i moralnie niedopuszczalne organizowanie koncertów rosyjskiego zespołu kulturalnego w Austrii w kontekście rosyjskiego ataku na ambasadę Ukrainy w Kijowie.

Dyplomata zwrócił uwagę na występy „Wielkiego Chóru Kozaków Donskich” (Bolschoi Don Kosaken), którego kierownik, Piotr Chudjakow, został w 2018 roku odznaczony przez Władimira Putina medalem Puszkina.

Według Chyminca odłamki rosyjskiego drona uderzyły w budynek ambasady Austrii w Kijowie, podczas gdy związany z Rosją zespół nadal występuje na austriackich scenach, w szczególności w Wiedniu i Klosterneuburgu.

Trasa koncertowa zespołu w Austrii zaplanowana jest na okres od 22 listopada 2026 r. do 8 stycznia 2027 r. Większość koncertów jest płatna, a bezpłatny wstęp przewidziano jedynie na wybrane wydarzenia.

Źródło: Wasyl Chyminiec, serwis społecznościowy X.

Federalna minister spraw europejskich i zagranicznych Austrii Beate Mainl-Raisinger potwierdziła, że w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów w czwartek, 19 listopada 2026 r., budynek ambasady Austrii uległ uszkodzeniom.

W czwartek, 19 listopada 2026 r., podczas ataku rosyjskich dronów na Kijów w dzielnicy Szewczenkowskiej stolicy uszkodzeniu uległa katedra św. Włodzimierza. Poinformował o tym burmistrz Witalij Kliczko.

19 listopada Rosjanie zaatakowali Kijów za pomocą dronów bojowych. Uszkodzenia odnotowano w dzielnicach Gołosiejowskiej, Desniańskiej i Podolskiej stolicy.

Przypomnijmy, że w Kijowie dron uderzył w budynek biurowy w dzielnicy Podilskiej.

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