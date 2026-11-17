17 listopada około godziny 17:55 Rosjanie zaatakowali centralną część Winnicy i uszkodzili obiekt infrastruktury cywilnej.

Poinformowała o tym szefowa Administracji Obwodowej w Winnicy Natalia Zabolotna.

Według wstępnych informacji nie ma ofiar. Na miejsce zdarzenia wyruszyły odpowiednie służby. W momencie publikacji tej informacji w mieście obowiązywał alarm powietrzny.

Źródło: Administracja Obwodowa w Winnicy.

W Winnicy, w wyniku dzisiejszego, 17 listopada, rosyjskiego ataku, dron uderzył w parking samochodowy. Zginęła jedna kobieta, a kolejna odniosła obrażenia.

Mieszkańcy Winnicy, których domy zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku rosyjskich ataków, mogą otrzymać comiesięczną pomoc finansową na wynajem mieszkania. Aby ubiegać się o świadczenia, poszkodowani muszą zwrócić się do urzędów pomocy społecznej.

Po rosyjskim ataku w Winnicy odnotowano trafienia w infrastrukturę cywilną.

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