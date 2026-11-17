17 listopada w pobliżu wsi Jagunowo w obwodzie kemerowskim Federacji Rosyjskiej rozbił się wojskowy samolot transportowy.

Według doniesień w wyniku katastrofy zginęło 17 osób.

Samozwańczy prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko przekazał Władimirowi Putinowi kondolencje i wyraził słowa wsparcia dla rodzin ofiar.

Na miejscu katastrofy działają służby ratownicze, policja i lekarze.

Źródło: BelTA.

17 listopada w obwodzie kemerowskim Federacji Rosyjskiej rozbił się samolot wojskowo-transportowy An-12, który wykonywał lot z Nowosybirska do Kanska.

W obwodzie kaliningradzkim w Rosji rozbił się myśliwiec Su-30SM. Obaj piloci katapultowali się, ale odnieśli obrażenia.

Wcześniej w Rosji rozbił się strategiczny bombowiec Tu-95MS.

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