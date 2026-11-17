W gminie Bilshivtsi w obwodzie iwano-frankowskim w wyniku rosyjskiego ataku z 17 listopada odnotowano uszkodzenia prywatnych domów. Poinformowała o tym przewodnicząca Iwano-Frankowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Svitlana Onyszczuk.

Według szefowej regionu do władz lokalnych wpłynęły zgłoszenia od mieszkańców dotyczące uszkodzeń dachów i konstrukcji okiennych w budynkach mieszkalnych. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

Svitlana Onyszczuk przypomniała również, że właściciele mienia uszkodzonego w wyniku ostrzału mogą zwrócić się o pomoc finansową, która jest wypłacana z budżetu obwodowego.

Źródło: Przewodnicząca Obwodnej Administracji Iwano-Frankiwskiej Svitlana Onyszczuk.

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz sektor mieszkaniowy w obwodzie rówieńskim, w szczególności wielopiętrowy budynek w centrum obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Premier Węgier Péter Magyar poinformował, że ruch pociągów między krajami zostanie wstrzymany 17 i 18 listopada. Jak podał, rosyjski dron uderzył około 300 metrów od dworca kolejowego w Mukaczewie.

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