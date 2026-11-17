SBU i prokuratura postawiły zaocznie zarzuty wiceadmirałowi Floty Czarnomorskiej RF Arkadiuszowi Romanowowi, którego podejrzewa się o zorganizowanie ataku rakietowego na wielopiętrowy budynek mieszkalny w Kijowie 8 lipca 2024 roku.

W wyniku ataku 10 rakietami typu „Kalibr” budynek został częściowo zniszczony, zginęło 13 osób, w tym pięć dzieci. Według danych śledztwa decyzję o ostrzale podjął dowódca Floty Czarnomorskiej RF Siergiej Pinczuk, a jego podwładny Romanow zaplanował i zorganizował wykonanie rozkazu.

Pociski wystrzelono z fregaty „Admirał Makarow” oraz okrętu podwodnego „Wielki Nowogród” na Morzu Czarnym. Działania Romanowa zakwalifikowano na podstawie części 2 art. 438 Kodeksu Karnego Ukrainy – naruszenie praw i zwyczajów wojennych w połączeniu z umyślnym zabójstwem.

W październiku bieżącego roku zarzut popełnienia tego przestępstwa postawiono zaocznie również admirałowi Siergiejowi Pinczukowi. Obaj podejrzani przebywają w Rosji.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

SBU zdemaskowała agenta Federacji Rosyjskiej, który wysadził samochód urzędnika rady miejskiej Dniepru.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu precyzyjnego ukierunkowania ataków na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.

Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.

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