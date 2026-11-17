Rząd Federacji Rosyjskiej przedłożył Do Duma Państwowa projekt ustawy, który pozwoli na przedterminowe zakończenie postępowania upadłościowego oraz umorzenie długów do wysokości 10 mln rubli obywatelom, którzy podpiszą z Ministerstwem Obrony umowę na okres co najmniej jednego roku w celu udziału w wojnie przeciwko Ukrainie.

Ulga będzie dotyczyła spraw upadłościowych wszczętych przed 1 listopada 2026 r., w tym również postępowań pozasądowych.

Będzie ona obejmować osoby zmobilizowane, poborowych oraz innych żołnierzy kontraktowych po wejściu ustawy w życie.

Planuje się również, że nowi żołnierze kontraktowi będą mogli zachować majątek o wartości do 10 mln rubli. Aktywa przekraczające ten limit będzie można sprzedać na aukcji. Jednocześnie umorzenie nie będzie dotyczyło alimentów, zaległych wynagrodzeń, odszkodowań za uszczerbek na życiu i zdrowiu, krzywdy moralnej oraz strat wynikających z przestępstw.

Inicjatywa ta jest promowana w kontekście znacznych strat armii rosyjskiej oraz stabilizacji rekrutacji nowych żołnierzy. Według szacunków niemieckiego Instytutu Problemów Bezpieczeństwa Międzynarodowego od wiosny 2026 roku Rosja rekrutuje co miesiąc około 30–31 tysięcy żołnierzy kontraktowych.

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